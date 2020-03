26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

A causa dell’alto numero di contagiati verificato in questi giorni, la Lombardia diventa ufficialmente zona rossa e verrà messa in quarantena. La notizia, non ancora ufficiale, verrà formalizzata nelle prossime ore.

Oltre alla Lombardia, verranno chiuse anche undici provincie: Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Padova, Parma, Venezia, Treviso, Asti ed Alessandria. Per l’Italia, dunque è un momento davvero delicato.