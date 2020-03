Coronavirus, in Campania la “cura Ascierto” sta funzionando: attesi rinforzi nella giornata di oggi

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato alcune notizie riguardanti il Coronavirus da Boscotrecase. Le notizie riguardano in particolare il cosiddetto “protocollo Ascierto”. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È atteso nella giornata di oggi l’arrivo di sanitari tedeschi che sarebbero subito al lavoro. Al Covid Hospital di Boscotrecase sono arrivati altri farmaci ed è stato attivato il protocollo Ascierto, che sta dando i suoi primi frutti. Due dei dieci pazienti intubati sono in fase di estrazione, con la dovuta cautela e le dovute precauzioni. Dieci pazienti attualmente in terapia intensiva non manifestano più sintomi, sebbene siano ancora positivi al virus”.