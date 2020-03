Coronavirus: Italia prima per numero di morti

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il bollettino diramato dalla protezione civile è drammatico: l’Italia è il primo paese per numero di morti da Coronavirus. Un triste primato che deve far riflettere tutti. Il numero dei deceduti ammonta dunque a 3405, mentre al momento, i ricoverati in terapia intensiva sono 2498.

Per fortuna crescono anche le guarigioni, 4440 ma la situazione resta decisamente critica. Il numero totale dei casi registrato fino ad ora in Italia è di 41035. Serve un’esame di coscienza e capire che non è un gioco. Il consiglio, o meglio, il nostro dovere è ormai noto: restiamo a casa.