Coronavirus, Lopetegui: “Bisogna seguire prima l’esempio dell’Italia”

L’allenatore del Siviglia ed ex CT Lopetegui ha parlato dell’attuale situazione terribile che si sta vivendo in Spagna a causa del Coronavirus. I numeri sono impietosi, e vanno di pari passo con quelli italiani. Ecco le sue parole: “Stiamo vivendo questo momento così drammatico nel miglior modo possibile. Ci è toccata la cosa più semplice: restare a casa. La nostra responsabilità è stare qui e cercare di aiutare gli altri, soprattutto i più anziani. A Madrid sono morte persone che conosco, alle quali volevo molto bene. Sono triste e preoccupato. Mio figlio più grande è da solo a Madrid e la situazione si fa ogni giorno più complicata. Le misure adottate non sono state sufficienti, anche se è complicato per chi deve prendere le decisioni. Ma avevamo un esempio molto chiaro in Italia, purtroppo lo abbiamo seguito troppo tardi“.