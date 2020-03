Corriere della Sera – Campionato a rischio, in settimana si valuta lo stop

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

C’è tantissima preoccupazione da parte della FIGC. L’Italia è invasa dal Coronavirus e per diminuirne l’espansione la Lega italiana calcio sta pensando ad uno stop del campionato. C’è la paura che qualche calciatore possa essere contagiato e di conseguenza la cosa potrebbe espandersi a macchia d’olio, considerando i tanti impegni a cui sono sottoposti.

Sia Gravina che Tommasi hanno proposto di fermare la Serie A, così come anche Balotelli ha lanciato un messaggio per stoppare il campionato. Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, giovedì durante l’incontro che si terrà in Lega Calcio, si valuterà la sospensione del torneo.

Questo il messaggio su Twitter di Damiano Tommasi: