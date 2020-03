Corriere della Sera – Ipotesi Serie A: partite ogni 3 giorni fino a giugno ed Europei nel 2021

59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Una corsa contro il tempo: i membri della lega calcio di serie A oggi in assemblea, dovranno trovare una soluzione per terminare il campionato entro i termini consentiti, ossia il 30 giugno 2020, giorno in cui scadono i contratti dei giocatori e inizia l’anno (di calcio) successivo.



L’idea dello slittamento di 1 anno degli europei sta prendendo piede e sembra l’ipotesi più concreta per far terminare i vari campionati. Oltre alle regolari giornate dovranno recuperare tutto il mese di aprile e e alcune giornate di marzo, allungando così il campionato fino a giugno.



L’idea di giocare ininterrottamente questi due mesi, potrebbe vedere scendere in campo le squadre ogni 3 giorni visto che andrebbero recuperate 12 giornate in 8 settimane, più i recuperi rimasti ancora in arretrato.