CorSera – Chi vince il campionato se la Serie A non si conclude?

Domande sull’assegnazione dello Scudetto

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Visti i tanti dubbi legati alla quasi certa sospensione del campionato (fino al 3 Aprile), iniziano le questioni legate all’assegnazione dello scudetto e alla classifica finale in caso di annullamento definitivo di questa stagione sportiva. Il Corriere della Sera ci tiene a precisare come la questione sarà discussa dalla Federcalcio e da Gravina, visto che nel girone unico la Serie A non era mai stata sospesa anzitempo. La FIGC dovrà dare indicazioni, con le opzioni che vanno dal non assegnare il titolo oppure assegnarlo alla squadre che ha fatto più punti a parità di partite.