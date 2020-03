CorSera – Rangnick divide il Milan, ma è il primo della lista di Gazidis

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta il Corriere della Sera, a fare da detonatore ai dissidi fra Boban e Maldini e la società è stata la scelta di Gazidis di contattare Ralf Rangnick, tecnico-manager che è in cima alla lista dell’a.d. milanista per la prossima stagione. “Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante, indegno di questo club”, ha dichiarato Boban, mentre Maldini lo aveva definito un “profilo non adatto al Milan”.

Ma la verità è che oggi Rangnick è il primo della lista, il candidato numero uno di Gazidis, ed i contatti sono frequenti. Stefano Pioli ha già capito l’aria che tira: per lui sarà quasi impossibile strappare la conferma se dovesse esserci questo cambiamento societario.