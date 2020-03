CorSera – Si studiano le soluzioni per il calendario, potrebbe slittare l’Europeo

Si ristudiano i calendari

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il Consiglio Federale di domani a Roma dovrà decidere se continuare o meno il campionato di Serie A. La Federcalcio, prima di prendere una decisione, sta cercando di capire se l’Uefa è favorevole a concedere qualche giorno in più per portare in fondo la stagione. Più che il rinvio al 2021, l’unità di crisi della confederazione europea sta studiando la possibilità di comprimere il torneo continentale facendone slittare l’inizio per allungare la stagione dei club.