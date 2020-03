CorSport – “Non Pay – Tv”, si va verso il braccio di ferro tra calcio e Sky

Possibile scontro tra calcio e Sky

Il Corriere dello Sport, riporta in prima pagina le prospettive economiche di un rientro in campo ad emergenza finita. La situazione sembra controversa e il braccio di ferro tra calcio e Sky, dietro l’angolo.

Lo stop metterebbe a rischio i 233 milioni della sesta tranche

Sky Italia, Dazn e Img dovrebbero infatti versare la sesta la quota entro maggio, come da contratto. I soldi sarebbero fondamentali per alcuni club in difficoltà economica ma i i legali del network stanno valutando se contestare ai club l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

Intanto la Fifa, è lavoro per prolungare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno.