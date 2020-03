CorSport – Olimpiadi, il Cio annuncia lo slittamento: c’è l’ipotesi settembre

Bach presidente Cio ha esaminato le difficoltà

Quattro settimane per valutare le nuove date per Olimpiade e Paralimpiade. Quattro settimane per fare il punto sull’emergenza Covid – 19. Al termine di una riunione straordinaria dell’Esecutivo in teleconferenza, il Cio ha infatti deciso di prendere tempo, ufficilizzando per il momento il rinvio.

Bach: “La salute è la priorità. Esclusa la cancellazione”

Non ci sono le condizioni per rispettare le date previste. Impensabile disputare i giochi tra il 24 luglio e il 9 agosto. Difficile farlo con atleti bloccati nella loro preparazione dalla pandemia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi preferita dal Cio è lo slittamento a settembre. La volontà di disputare i giochi nel 2020 c’è. Servono le condizioni.

l presidente, Thomas Bach, ha dichiarato: “Abbiamo deciso per il rinvio,

escludendo la cancellazione dei Giochi. Ma non abbiamo potuto

definire ora le nuove date. In alcuni Paesi si registra un rallentamento, in altri un deterioramento”.

Lo stesso Bach si è poi soffermato sulle difficoltà da affrontare, elencandone tre in particolare: “Un certo numero di siti gara potrebbe non essere più disponibile, disdette e nuove disponibilità alberghiere e la rimodulazione dei calendari cui saranno costrette le 33 federazioni internazionali olimpiche”.