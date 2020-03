66 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, è tornato sulla remuntada storica subita dal Milan nel 2004 contro il Deportivo La Coruna. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Vincemmo 4-1 all’andata e al ritorno prendemmo un’imbarcata. Ci sentivamo la squadra più forte d’Europa, non ragionammo come potrebbe ragionare l’Atalanta. Ragionammo di aver già passato il turno e facemmo male”.