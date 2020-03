Costacurta: “Ronaldo? Ti faceva fare brutte figure”

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del Fenomeno: “Era forte ma ti faceva fare brutte figure: era uno stronzettino, si divertiva a far finire a terra noi difensori. Tutti i difensori appartenenti alla mia generazione come Maldini, Nesta, Cannavaro e Ferrara direbbero che il giocatore più difficile da marcare era Ronaldo il brasiliano. Prima delle gare dormivo serenamente, tranne quando dovevo affrontare lui. Lui si divertiva, faceva skills che nessun’altro faceva, anche io sono finito col sedere per terra parecchie volte…“.