Donnarumma-Milan: si preannuncia un’estate rovente

Donnarumma-Milan, ci risiamo. Secondo Sport Mediaset, il club rossonero ed il suo portiere sono ormai ad un passo dall’addio. Le ultime dinamiche interne della società, con il probabile taglio degli ingaggi fino ad un massimo di 2 milioni di euro, fanno si che vengano a mancare le condizioni per il rinnovo. Raiola vedeva come punti di riferimento Boban e Maldini. Senza quest’ ultimi però, l’unico interlocutore rimane Gazidis: e le parti hanno esigenze decisamente diverse.

Su Donnarumma ci sono molte squadre: alcuni club inglesi, il PSG e il Real Madrid. L’attenzione si pone proprio sui Blancos dopo le parole di Raiola. L’agente del portiere vorrebbe portare alla corte di Florentino Perez un suo assistito, a titolo definitivo, quest’estate. L’unica chance di vedere Donnarumma ancora in maglia rossonera, sarebbe quella di ritoccargli l’ingaggio sul contratto di 6 milioni di euro netto, in scadenza nel 2021. Ragion per cui, il Milan deve riflettere attentamente sulla cessione immediata: per evitare di perdere il giocatore a parametro zero.