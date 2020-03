Donnarumma risponde sui social alle domande dei tifosi

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il portiere rossonero, Gigio Donnarumma, ha interagito con i propri tifosi nel Q&A sulle storie Instagram del Milan, rispondendo ad alcune domande:

Chi è stato il tuo idolo? “Il mio giocatore preferito è sempre stato Kakà, in camera mia avevo tutto di lui“.

Come hai gestito la pressione? “Fa parte anche del mio carattere, l’ho vissuta tranquillamente restando sempre umile e lavorando sempre al massimo“.

La parata più bella di un portiere rossonero? “La parata più bella che mi viene in mente è di Dida contro l’Ajax in Champions League, senza nulla togliere a due campioni come Christian Abbiati e Seba Rossi“.

La tua parata più difficile? “La parata più difficile che ho fatto è su Maccarone in Milan-Empoli, sul tiro ravvicinato“.

Qual è la tua routine pre-gara? “Un po’ di musica prima di arrivare a San Siro, qualche battuta col preparatore dei portieri, poi massima concentrazione quando si scende a fare riscaldamento“.

Il tuo film preferito? “Il mio film preferito da napoletano è Ricomincio da tre del grande Massimo Troisi“.

La tua prima gara da spettatore a San Siro? “Milan-Livorno 2005/06, abbiamo vinto 2-0“.

L’emozione più grande al Milan? “L’emozione più grande è stata la vittoria in Supercoppa, il mio primo trofeo, non lo dimenticherò mai“.