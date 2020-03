Donnarumma: “Voglio un grande Europeo, e poi voglio diventare il portiere più forte del mondo”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il portiere prodigio classe ’99, Gigio Donnarumma, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Undici, molteplici sono stati gli argomenti toccati. Riguardo la sua carriera: “Voglio un grande Europeo, e poi voglio diventare il portiere più forte del mondo. La mia passione è sempre stata la porta. Di questo ruolo la cosa che mi è sempre piaciuta di più è l’adrenalina“.

Sul primo derby: “È senza dubbio il ricordo più importante anche se in generale le sfide contro l’Inter generano grande emozione. L’adrenalina è a mille, il cuore a duemila, ho voglia di vincere, ho voglia di giocare bene“.

Sulla vicenda del 2017: “Provavo a non pensarci, ma anche se non volevo, ci pensavo e soffrivo. Penso di essere stato bravo a lasciare certe cose fuori, ad andare avanti come avevo fatto prima. San Siro è San Siro, è difficile quando sono contro di te, quando ti fischiano. Paura? No, sapevo chi sono, sapevo cosa potevo fare. Paura zero“.

Sul Milan: “Devi dar fiducia alla difesa, sei il primo a dar fiducia alla squadra. Devi essere solido. All’inizio ero timido, tutti erano più grandi di me. Ora sono uno di quelli che è al Milan da più anni. So di avere un ruolo importante, mi faccio sentire“

Infine c’è spazio per un’ultima domanda sul derby perso lo scorso 9 febbraio: “Se sono ancora incazzato? Sì, tanto. Ho rosicato tantissimo“.