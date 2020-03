El Shaarawy: “Le circostanze mi hanno portato a cambiare squadra. Amerò sempre il Milan”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stephan El Shaarawy è tornato a parlare del suo addio al Milan. L’attaccante dello Shanghai Shenhua è intervenuto nelle proprie stories di Instagram:

“Arrivare a 18 anni nella squadra del tuo cuore è un sogno che si realizza e sinceramente credevo di restarci per tutta la carriera. Molte volte i cambiamenti non dipendono solo ed esclusivamente dal giocatore. Si erano create delle circostanze che mi hanno portato a fare quella scelta ma nessuno potrà mai cambiare quello che provo per questi colori“.