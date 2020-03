ESCLUSIVA – Hübner: “Fumo e alcol al Milan? Una bufala! Siamo alle vie legali”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante una diretta Instagram su Rompipallone.it, redazione appartenente allo stesso network di Spazio Milan, Dario Hübner ha voluto dire la sua sull’aneddoto raccontato da Carlo Ancelotti nella sua autobiografia “Preferisco la coppa“.

L’episodio riguarda la tournée estiva del Milan nel 2002, alla quale Dario prese parte in prestito. Durante l’intervallo contro l’Ecuador, negli spogliatoi, Ancelotti avrebbe trovato Hübner dietro il bagno mentre fumava una sigaretta con la birra in mano.

L’ex attaccante ha deciso di rispondere così alle voci messe in giro dal tecnico reggiano:

“Siamo già alle vie legali, è una grande bufala. Secondo Ancelotti, Abbiati disse che mi trovavo dietro il bagno, ma lui non era neanche con noi! Era con la Nazionale per i Mondiali. Ero un po’ pazzo, ma presentarmi nello spogliatoio del Milan con birra e sigarette…quello no, ero un professionista. Si vuole sempre esagerare, ma sono cose stupide. Non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere mentre ero in prova nella squadra che aveva vinto tutto. Allenarsi a Milanello, cambiarsi negli spogliatoi in cui erano passati Baresi, Van Basten, Maldini, era una cosa da pelle d’oca. Quando indossi la maglia del Milan ti senti importante, è una maglia che pesa”.