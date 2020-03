53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta Marca, in attesa di capire quando riprenderanno anche le competizioni europee, la Uefa ha deciso di fissare una nuova data per l’atto conclusivo della Champion League, che si terrà a Istanbul il 27 giugno. Tre giorni prima, a Danzica, si giocherà la finale di Europa League.