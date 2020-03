Gazidis flop agli occhi dei tifosi

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gazidis flop. Dopo più di un anno di esperienza al Milan, l’Ad sudafricano ha concluso poco e nulla. Questa è la critica rivoltagli da Franco Ordine attraverso le pagine del “Corriere dello Sport”. Il noto giornalista sportivo ha accusato l’ex dirigente dell’Arsenal, per aver fatto scadere l’immagine di Elliott agli occhi dei tifosi e come Gazidis stia mal gestendo i suoi compiti amministrativi.

Gazidis non ha ancora imparato l’italiano, è arrivato al Milan con la fama di moltiplicare i ricavi, ma questo non è ancora accaduto. Infine, si è intromesso nelle faccende dell’area sportiva, che non è di sua competenza, scegliendo Rangnick come prossimo allenatore, causando difatti una crisi societaria.