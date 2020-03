40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Situazione paradossale quella di Stefano Pioli. Il tecnico parmigiano, scelto da Maldini e Boban per sostituire il pessimo operato di Marco Giampaolo, continua a godere del sostegno della società rimasta. Ma ora è più solo che mai. Boban ha ormai ufficialmente lasciato, e probabilmente chiamerà il Milan in tribunale per il nodo sul divorzio. Maldini è ancora un dirigente rossonero, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa.