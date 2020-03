GdS – Boban e Gazidis pronti a fronteggiarsi in tribunale

Boban pronto a ricorrere legalmente

Il licenziamento di Boban da parte di Gazidis non sarà così semplice da smaltire per il Milan, poiché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrà conseguenze legali. Zvonimir Boban è stato sollevato dal suo incarico ma il croato ha intenzione di opporsi alla risoluzione del proprio contratto poiché ritiene di aver sempre agito rispettando i propri vincoli contrattuali, e come l’intervista in cui spiegava dell’intromissione dell’ad nelle sue mansioni rientrasse nelle sue facoltà. I motivi validi da parte dell’ormai ex dirigente rossonero potrebbero riconoscergli una buonuscita. Tutto ciò non è solo una questione economica ma di principio. Ora Boban si prenderà del tempo prima di tornare alla FIFA.