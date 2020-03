GdS – Boban via “per giusta causa”. Oggi il comunicato

Addio Boban: ieri la lettera, oggi il comunicato

Secondo la Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe arrivare il comunicato ufficiale della società del Milan, per il quale Zvonimir Boban non farà più parte della dirigenza rossonera. Il Milan ieri ha consegnato la lettera all’ormai ex dirigente croato, per la chiusura di rapporto con la motivazione “per giusta causa”.

A decretare questa decisione, secondo la rosea, sarebbe stata l’intervista rilasciata da Boban proprio al quotidiano sportivo qualche settimana fa in cui ha criticato l’operato della società e di Gazidis in particolare.