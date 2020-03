Le condizioni del portiere rossonero

Gianluigi Donnarumma, infortunatosi alla caviglia contro la Fiorentina, non scenderà in campo contro il Genoa nella prossima partita. Lo conferma la Gazzetta dello Sport, che però rassicura sulle condizioni del portiere classe ’99 e come il suo infortunio non preoccupi lo staff medico. Infatti, saltando il Genoa, Gigio avrà tutto il tempo per recuperare al meglio ed essere presente tra i pali per la partita contro il Lecce.