GdS – Gazidis al centro del Milan, adesso è lui il numero uno rossonero

Gazidis dirigente Milan guiderà il club

Il caos è totale. Non solo per il diffondersi del virus. In casa Milan infatti, dopo l’addio certo di Boban e quello probabile di Maldini, regna la confusione. Una certezza però c’è e si chiama Ivan Gazidis.

Gazidis vorrebbe Rangnick ma dalla Germania dicono che l’affare si sta complicando

Il manager sudafricano, praticamente da solo in tribuna durante il match contro il Genoa, dovrà provare a riportare in alto il diavolo e gestire una situazione complicata.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gazidis ha l’appoggio totale di Gordon Singer e in generale del fondo Elliott, ma adesso non può più restare nell’ombra. Il Milan riparte da lui. E lui non può deludere le aspettative. Specie dopo aver salutato cuori rossoneri come Boban.