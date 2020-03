GdS – Ibra e Rangnick, tutto fa pensare che non saranno insieme il prossimo anno

Dopo Boban, la società pensa al futuro: Rangnick potrebbe cambiare le carte in tavola!

Nonostante l’impatto positivo che Zlatan Ibrahimovic ha dato ai rossoneri, e il miglioramento sia nel gioco che i risultati, la società pensa al futuro: Rangnick, il primo candidato per occupare la panchina del Milan nella prossima stagione in caso di fallimento di Stefano Pioli, sarebbe intenzionato a privarsi di Ibrahimovic, per il suo carattere forte e sulle sue capacità atletiche, che al momento non sembrano deludere le aspettative. Insomma, non lo vederebbe adatto in una tipologia di gioco “all’unisono”.



Il colpo di scena però potrebbe anche servirlo lo stesso Ibra che, dopo l’addio di Boban e il possibile addio di Maldini, potrebbe lui stesso decidere di lasciare il Milan, dopo che la nuova società rossonera potrebbe far fuori entrambi.

È una situazione da monitorare, e nulla pare ora così scontato.