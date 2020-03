GdS – Ibra in Svezia per schiarirsi le idee: futuro in bilico. Presto faccia a faccia con Gazidis

59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Restare o andare via… Zlatan Ibrahimovic nel caos italiano del Coronavirus ha deciso di tornare in Svezia con la propria famiglia, per salvaguardarli e pensare al suo futuro, tutt’altro che certo visti gli ennesimi problemi societari. Dopo Zvonimir Boban, anche Paolo Maldini rischia di andarsene dalla società rossonera, e Zlatan, dunque, rischia di ritrovarsi senza punti di riferimento. Ora il suo interlocutore è Gazidis, ma per Ibra è proprio l’a.d. il responsabile di tutto. Il faccia a faccia tra i due è stato rinviato, a quando non si sa.