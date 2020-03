GdS – Ibra lontano dal rinnovo, idea Milik per sostituirlo?

Ibra si allontana, si pensa a Milik

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Confusione societaria e stop al campionato, due elementi che creano incertezza nell’ambiente rossonero e che rischiano di far allontanare dal Milan la stella svedese Zlatan Ibrahimovic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il rinnovo del gigante di Malmö sembra allontanarsi sempre di più.

Per sostituirlo, si potrebbe creare un interessante intreccio di mercato: il Milan punterebbe Milik per rinforzare l’attacco, ancora in attesa di prolungare coi partenopei, con il Napoli che, oltre a Petagna, potrebbe pensare a Jovic per rimpiazzarlo. Il polacco sarebbe sicuro di giocare al Milan, cosa che non è sempre certa a Napoli visto la folta concorrenza ma il problema è legato al prezzo: De Laurentiis di certo non lo svenderebbe, con il Milan che potrebbe utilizzare Calhanoglu come pedina di scambio.