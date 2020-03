GdS – Ibra sempre più lontano, in settimana il faccia a faccia con Gazidis

Ibra attaccante Milan potrebbe lasciare i rossoneri al termine della stagione

La felicità si è trasformata in rabbia. Le certezze future in grandi dubbi. E adesso, nonostante l’ottimo rendimento in campo, Zlatan Ibrahimovic potrebbe addirittura salutare la compagnia.

Ibra ha una media realizzativa di un gol ogni 202 minuti

Dopo la notizia dell’addio di Boban, il fuoriclasse svedese, sembra aver cambiato atteggiamento. Nervoso e irascibile contro il Genoa. Decisivo, sotto l’aspetto tecnico. Un po’ meno, stavolta, nella capacità di trascinare i suoi compagni.

Ibra non condivide le scelte di Gazidis e non ha intenzione di nasconderlo. Anzi. Il suo ego affronterà l’a.d. rossonero in settimana. Previsto un faccia a faccia in cui l’attaccante farà presenti le sue sensazioni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo rendimento in campo soddisfa la società. Il comportamento di quest’ultima però, non sembra soddisfare Ibra. Come finirà? Di certo, non senza discussioni.