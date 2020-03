26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Visto il lasso di tempo in cui non si è giocato causa Coronavirus, l’idea più coerente da fare è quella di slittare Euro2020 al prossimo giugno 2021. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe il modo ideale per recuperare i turni mancanti di campionato (prolungandolo fino a giugno) e quelli di Champions, Europa e Coppa Italia.