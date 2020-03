GdS – La Uefa prova a trovare una soluzione per i calendari. Cresce il pessimismo tra i club di A

Disagi legati a stipendi, diritti tv e allenamenti

C’è una nuova polemica in Serie A sulla ripresa del campionato, che vede da un lato chi vorrebbe tornare in campo (Lotito e De Laurentiis) e chi invece si muove con cautela (Marotta). Purtroppo però a comandare sono gli eventi delineati dal Coronavirus.

La Uefa sta provando a venire incontro alle esigenze dei campionati, con l’idea del calendario simultaneo per i club di Ligue 1, Bundes, Liga e Premier, riporta la Gazzetta dello Sport. Con l’Italia che dovrebbe riprendere prima poiché è stata la prima ad essere colpita dal virus, ma più si va avanti, più esiste il rischio di compromettere anche la prossima stagione.

Una soluzione precisa per ora non c’è, e sale il pessimismo tra i club di Serie A, con i calciatori che potrebbero essere costretti ad un taglio dell’ingaggio molto pesante, con i soli soldi dei diritti televisivi in entrata per sistemare i bilanci. Non si sa ancora se a risarcire i club dovrà essere il governo, si sa invece che che i club premono almeno per tornare ad allenarsi in gruppo. La situazione è più che caotica ma soltanto il tempo darà una risposta.