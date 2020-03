GdS – Lotito fa muro! È scontro con Inter e Juve, Tommasi attacca: “Allenarsi ora non ha senso ed è pure pericoloso”

73 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo la Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito vorrebbe far tornare ad allenare i suoi calciatori il prima possibile. La data del possibile inizio è slittata dal 23 al 26 marzo. Un pensiero sbagliato quello del presidente biancoceleste secondo le società di Inter e Juve che, per prima cosa vorrebbero tutelare la salute dei loro giocatori e di tutti i tifosi e cittadini.

Alle due società del nord si aggiunge anche Damiano Tommasi, presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori):

“Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora non ha senso ed è pure pericoloso. Lotito non la pensa così? Avrà buoni informatori e saprà quando ricomincerà il campionato”.