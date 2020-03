GdS – Maldini deve decidere il suo futuro e valuta tutte le opzioni

Il futuro di Paolo Maldini

Con Zvonimir Boban che lascerà il Milan e Stefano Pioli che rimarrà sulla panchina rossonera, ci si chiede che futuro spetti a Paolo Maldini, il quale ha diverse opzioni da valutare. La Gazzetta dello Sport spiega come Maldini stia valutando cosa fare del suo futuro. Se qualche settimana fa si era detto contrario all’arrivo di Ralf Rangnick, ora che l’approdo del tedesco sembra praticamente sicuro, Maldini potrebbe restare alle condizioni che gli verranno imposte dai vertici societari.

Chiaramente, il suo ruolo non sarà lo stesso, e molto probabilmente la sua operatività sarà ridotta e questo non sarebbe a suo favore. Infatti, la possibilità più logica potrebbe essere quella di rimanere fino a fine stagione per accompagnare Pioli nel progetto tecnico e poi aspettare una nuova rivoluzione societaria in estate. La scelta finale spetterà dunque a Maldini, con Elliot che spinge per la sua permanenza.