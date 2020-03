GdS – Milan, attacco in bilico: poche certezze e tanti dubbi

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La situazione degli attaccanti rossoneri è pressoché molto complicata. Il Milan ha bisogno di certezze se vuole iniziare ad ingranare come hanno fatto i cugini nerazzurri. Dalla permanenza dubbia di Ibrahimovic, che è volato nei giorni in scorsi in Svezia per allontanarsi dell’emergenza Coronavirus e avvicinarsi alla famiglia, al grande esborso economico (28 milioni) per Leao, passando per il prestito biennale di Rebic.

I due attaccanti hanno avuto un rendimento incostante, con il croato che nell’ultima parte di stagione però si è ripreso e rimarrà in prestito per un altro anno, mentre il ventenne portoghese ancora brancola nel buio e non ha trovato una collocazione ben precisa sul fronte offensivo.