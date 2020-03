Il Milan segue Musso per la porta

In casa Milan c’è clima di cambiamenti, e oltre a quelli societari, i rossoneri potrebbero cambiare i piani anche per la porta. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma si complica e il Milan potrebbe cercare un nuovo portiere in caso di cessione. In pole c’è l’argentino Juan Musso dell’Udinese, sul quale c’è forte anche l’Inter che prova a monitorare una pista per il dopo Handanovic.