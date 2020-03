GdS – Oggi giorno decisivo per il calcio, leghe e federazioni in conferenza

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato questa mattina da la Gazzetta dello Sport, federazioni e leghe discuteranno in mattinata il proseguo della stagione sportiva. Nel programma, in risalto alle ore 14, un Esecutivo straordinario. “Il che significa che l’Uefa vuole comunque decidere qualcosa e, per statuto, solo l’Esecutivo può farlo”, presume la rosea.

Lo spostamento di Euro 2020 costerebbe circa 300 milioni a club e nazionali, ma questa via ormai è vista come il “male minore” in questa situazione. Viste le ripercussioni su stipendi, mercato e contratti, servirà anche il coinvolgimento della Fifa.