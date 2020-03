GdS – Pioli fino a fine stagione, scongiurate le dimissioni

Stefano Pioli non darà le dimissioni

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In casa Milan cambia la situazione a livello dirigenziale, con Boban sicuro dell’addio con Maldini e Massara che potrebbero unirsi a lui per lasciare la società. Non solo addii però, come riporta la Gazzetta dello Sport di oggi, Stefano Pioli non darà le dimissioni e rimarrà fino alla fine della stagione. In questi ultimi giorni il cambiamento a livello societario aveva destato inquietudine nel tecnico rossonero, che però rimarrà per portare a termine il progetto tecnico della stagione in corso.