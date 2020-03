GdS – Pioli gioca le sue carte, riconferma possibile

Pioli allenatore Milan potrebbe essere riconfermato

Non sarà semplice. Non lo sarà mai alla guida di un club prestioso come il Milan. Ma Stefano Pioli vuole giocarsi le sue chance di riconferma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, lo conferma la fiducia dell’ambiente rossonero.

Pioli guadagna 1,5 milioni di euro netti all’anno

Gazidis ha smentito le voci su Rangnick e a furia di sentirselo dire, qualcuno inizia a crederci. Il 2020 del Milan non è stato negativo. La media punti è in netto rialzo rispetto all’anno precedente e la squadra ha dato ottimi segnali.

Pioli ha saputo riportare equilibrio nell’ambiente e il suo ingaggio non è altissimo. L’ex tecnico della Fiorentina guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione. Non spiccioli, ma nemmeno cifre esorbitanti per un allenatore de suo livello.

In questa situazione, i risultati potrebbero fare la differenza e, in caso diqualificazione europea, Stefano Pioli potrebbe ancora sedere sulla panchina del Milan.