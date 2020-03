Pioli sicuro di rimanere

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta come l’allenatore Stefano Pioli rimarrà sicuramente sulla panchina del Milan fino alla fine di questa stagione e di come traballi la sua riconferma a causa della difficile qualificazione in Champions e di come ci sia già un accordo di massima con Ralf Rangnick.