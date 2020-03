GdS – Poche possibilità di permanenza per Boban e Maldini, pesa la gestione Giampaolo

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

I problemi tra il duo Maldini-Boban e la proprietà rossonera sembrano tenere ancora banco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Elliott non ha perdonato all’area tecnica la scelta di Giampaolo e delle sue filosofie abbandonate in tutta fretta. E ad oggi non ci sono tantissimi margini per risanare la frattura.

Boban è uscito alla coperto, chiedendo chiarezza alla proprietà. Le voci sui contatti con Rangnick non si sono affievolite dopo le dichiarazioni di Gazidis alla Gazzetta e Zvone non ha gradito di essere stato tenuto all’oscuro di tutto. Il divorzio a fine stagione appare la soluzione più probabile. Non c’è più feeling né fiducia. Ed a questo punto è anche difficile immaginare che Maldini possa restare.