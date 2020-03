GdS – Rangnick, accordo di massima già trovato in dicembre per tre anni più opzione

Dalla sconfitta con l’Atalanta il Milan aveva le idee chiare

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intesa trovata tra il Milan e Ralf Rangnick non sarebbe così recente, ma risalirebbe addirittura al 23 dicembre, dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta. Il tedesco per Elliott è il profilo giusto per rilanciare il Milan, anche se Pioli per ora è confermato fino a fine stagione.

La rosea riporta come le linee di massima per un contratto ci siano già, triennale con opzione per il quarto e clausola di disimpegno nel caso in cui il Milan non fosse convinto e volesse cambiare ancora allenatore, versando una buonusicta al tedesco. Oggi Head of Sport and Development Soccer del circuito Red Bull, i nuovi rumors lo avvicinano al Milan sempre di più dopo l’addio di Boban.