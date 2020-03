Rinnovi in difesa per il Milan

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina sottolinea la situazione rinnovi in casa Milan, soprattutto per quanto riguarda i difensori. Infatti, molti giocatori nel reparto difensivo hanno contratti che scadono tra il 2020 e 2021, come per esempio Romagnoli e Conti. Il Milan ora dovrà pensare a rinnovare i contratti dei giocatori se vuole evitare di perderli a zero.