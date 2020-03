GdS – Senza Ibra e Boban, Leao al centro del progetto Milan

Leao attaccante Milan potrebbe rilanciarsi con un nuovo allenatore

L’acquisto più costoso dello scorso mercato. L’acquisto in prospettiva. Quello che però, deve ancora dimostrare il suo valore. Rafael Leao è arrivato in rossonero per spingere il Milan verso posizioni di vertice ma, per adesso, la sua stagione è senza dubbio negativa.

Leao ha realizzato solo 2 gol in 21 presenze in stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutto potrebbe però cambiare. L’addio di Boban e quello più che probabile di Ibra, potrebbero catapultare il gioiellino portoghese al centro del progetto rossonero.

L’anno prossimo la società punterà forte su di lui. Il ruolo dipenderà dal nuovo allenatore ma sulle possibilità di rilancio peserà molto la volontà della società. Per Leao sono stati spesi 35 milioni di euro. Non proprio un investimento da trascurare.