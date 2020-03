GdS – Serie A, partite da inizio maggio a fine giugno per recuperare. La Coppa Italia nella prossima stagione

63 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gare da inizio maggio, il 2, a fine giugno, il 28, per chiudere il campionato di Serie A. Questo il piano della Lega Calcio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tutto questo è possibile soltanto in un caso: se gli Europei estivi venissero rinviati la Serie A potrebbe continuare ad essere giocata fino al termine del mese di giugno.

Ci sarebbe spazio anche per le gare di Champions League ed Europa League, nonostante i 3 turni infrasettimanali previsti. Non ci sarebbe tempo, invece, per la Coppa Italia che slitterebbe all’inizio della prossima stagione. In extremis, poi, ci sarebbero invece i Playoff e i Playout. Questo però resta un discorso molto complicato da avanzare già in questo momento.