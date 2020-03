GdS – Sirene inglesi per Donnarumma: il Milan ci pensa. Occhio alla scadenza del contratto nel 2021

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Per l’ennesima volta, il futuro di Gigio Donnarumma è sempre più lontano da Milano. Le sirene inglesi sono sempre più persistenti e la dirigenza ci pensa per non perdere a 0 (scadenza giugno 2021) uno migliori talenti sfornati negli ultimi anni dalle giovanili e ricavare una vera boccata d’ossigeno per le casse rossonere.

Il prezzo è decisamente sceso rispetto alla scorsa estate (50 milioni) e potrebbe andare via addirittura ad una cifra intorno ai 20/25 milioni. Gazidis e la società dovranno muoversi in maniera molto intelligente e trovare una formula che faccia felici tutti.