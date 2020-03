GdS – Tassotti: “Il calcio vincerà. Boban? Con certi budget fai fatica a lavorare”

Tassotti ex difensore Milan ha parlato alla Gazzetta dello Sport

Mauro Tassotti ha concesso una telefonata alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato dell’emergenza Coronavirus e del mondo Milan.

Tassotti: “Giocare l’Europeo nel 2021 è l’ultimo dei problemi adesso”

L’ex difensore del Milan ha analizzato così il momento di grande emergenza per la diffusione del virus: “Questa esperienza può insegnarci qualcosa di nuovo. Stiamo sperimentando una situazione estrema. Non possiamo non esserepreoccupati. Giocare l’Europeo nel 2021 è l’ultimo dei miei pensieri adesso”.

Sul Milan, Tassotti ha aggiunto: “Non mi aspettavo Boban fuori dal Milan. Con certi budget fai fatica a lavorare. Il Milan dovrebbe prima di tutto tentare di tenersi stretti i giocatori bravi, Donnarumma e Hernandez”.