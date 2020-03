GdS – Tra ipotesi e la possibile cristallizzazione del campionato: no a scudetto e retrocessione

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta la Gazzetta dello Sport non si conoscono bene le dinamiche che prenderanno piede per decidere come recuperare queste partite di campionato. Ad oggi sono tante le ipotesi e, recuperare giocando da metà maggio fino alla prima metà di luglio sarebbe forse la scelta migliore. L’unico problema rimane legato al numero di partite (comprese le coppe europee) da disputare.

Un’altra possibilità sarebbe quella di fermare il campionato così come è rimasto e cristallizzarlo: nessuna retrocessione e la non assegnazione del titolo, con una Serie A a 22 squadre (con l’inserimento delle 2 dalla B).