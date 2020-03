Giuseppe Conte: “Attenzione massima, seguiamo gli scienziati. Porte chiuse e rinvii? Decide la Lega”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Causa emergenza sanitaria, il premier Giuseppe Conte sta per incontrare i ministri. Prima però, ha parlato ai giornalisti presenti dopo la riunione a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle forze politiche per spiegare le decisioni che prenderanno, queste le sue dichiarazioni riguardanti il futuro del calcio italiano:

DECIDERÀ LA LEGA CALCIO

“Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite. La nostra linea è improntata alla massima trasparenza, vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco”.