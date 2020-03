Gravina: “Assegneremo comunque lo scudetto”

17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Futuro della stagione 19/20 è un rebus veramente complicato. Le squadre sono ferme ormai da quasi un mese e sembra davvero difficile giungere alla conclusione della stagione. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a Sky Sport discutendo proprio questo tema:”Abbiamo una priorità, ovvero di finire la stagione. L’attuale campionato non si potrà chiudere dopo l’inizio del prossimo: si comprometterebbero entrambe le stagioni. Assegneremo lo scudetto anche in caso di mancata conclusione della stagione. Bisogna regolare anche le serie inferiori e stabilire le varie promozioni, retrocessioni e qualificazioni”.

Infine, Gravina ha parlato anche della questione contratti e l’ipotesi di un campionato a 22:”Siamo in contatto con la FIFA in merito a questo argomento. Vorremmo prorogare gli accordi oltre il 30 giugno. L’ideale sarebbe fino al 30 luglio. Sento tante ipotesi. Ma noi abbiamo delle norme ed è difficile modificare questi format. Inoltre, con l’Europeo nel 2021, una Serie A a 22 squadre mi pare proprio una strada non percorribile”.