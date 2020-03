Gravina: “I calciatori devono tagliarsi gli stipendi!”

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervistato per Il Giornale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dell’ingaggio dei giocatori in un momento così delicato: “Sul tema bisogna muovere rispondendo a un interrogativo: avete a cuore la tenuta del sistema calcio? Bene: poiché stiamo attraversando un’emergenza storica, una crisi mai vissuta prima se non durante la seconda guerra mondiale, la realtà esige provvedimenti che rispondano ai criteri della solidarietà e della sopravvivenza del calcio. Le resistenze, in materia, non sono consentite“.